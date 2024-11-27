UEFA’dan Fenerbahçe'yi şoke eden atama

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UEFA, Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi maçında VAR hakemliği görevine Alman Benjamin Brand’ın atandığını açıkladı.

Geçen sezon Süper Lig’de 2-2 sona eren Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemliğini yapan Brand, 90+4. dakikada sarı lacivertli takım aleyhine tartışmalı bir penaltı verilmesinde başrol oynamıştı. Penaltının gole çevrilmesiyle maç 2-2 berabere biterken, 2 puan kaybeden Fenerbahçe cephesi Brand’a sert tepki göstermişti.

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Brand’la ilgili, “Yabancı hakem istedik, yabancı VAR geldi ve hata yaptı. Orada komik bir durum var. Orta hakem, VAR’a uymak zorunda değil. Orta hakem, hakem olsa vermez” açıklamasını yapmıştı. Slavia Prag-Fenerbahçe maçının orta hakemliğini ise Alman Sascha Stegemann yapacak.