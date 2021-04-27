UEFA'dan EURO 2020 için flaş karar! Kadro sayıları 26 olacak

Spor Arena Dış Haber - 11 Haziran tarihinde başlayacak EURO 2020'ye kısa bir süre kala UEFA'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Avrupa futbolunun patronu, milli takımlar bazında düzenlenen turnuvalardaki 23 kişilik kadro rakamını EURO 2020'de 26'ya çıkaracak. UEFA Milli Takımlar Komitesi, 26 kişilik kadro önerisini pazartesi günü düzenlenen toplantıda öneri olarak sundu.

The Associated Press'e konuşan UEFA yetkilisi, yapılan bu önerinin hafta sonuna kadar onaylanacağını ve takımların turnuvada 26 kişilik kadroyla mücadele edeceğini söyledi. Bu kararın alınmasında, koronavirüs pandemisinden dolayı yerel liglerin sıkışık takvimde oynanmasının etkili olduğu belirtildi.

EURO 2020'de ayrıca, kulüp takımlarının maçlarında olduğu 5 oyuncu değişikliği kuralı da uygulanmaya devam edecek.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ALTERNATİFİ ARTTI

Yaşanan bu gelişmenin ardından turnuvada mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız da oluşturacağı geniş kadro ile turnuvada başarı arayacak.

Millilerimizin teknik direktörü Şenol Güneş, kale ve savunma bölgesinde ciddi alternatiflere sahip olmasına karşın özellikle Cenk Tosun'un sakatlığı nedeniyle forvet bölgesinde alternatif arayışına girmişti. UEFA'nın aldığı karar sonrasında Güneş'in forvetlerin sayısını artırma imkanı buldu.

GENİŞ KADRO SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Teknik Direktör Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Hollanda, Norveç ve Letonya maçları öncesi açıkladığı aday kadroya iki yeni ismi dahil etmişti. Tecrübeli teknik adam, Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Göztepeli Halil Akbunar'a ilk kez milli forma giyme fırsatı vermişti.

Aynı süreçte milli takımda yaşanan sakatlık ve koronavirüs sorunları nedeniyle birçok ismin kadrodan çıkarılmasının ardından Şenol Güneş, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Altınordu'dan Enis Destan'ı kadroya dahil etmişti.

Alpaslan Öztürk ve Enis Destan da ilk kez A Milli Takım'a davet edilmişlerdi.

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