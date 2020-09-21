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GeriFutbol UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a gözlemcilik görevi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a gözlemcilik görevi

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UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a gözlemcilik görevi
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UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, Kazakistan ile Avusturya arasında oynanacak Kadınlar Futbol Şampiyonası maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada İşcan, "22 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası G Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Kazakistan'ın Çimkent şehrindeki Namyz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak." denildi.

 

UEFAdan Dilan Deniz Gökçek İşcana gözlemcilik görevi

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