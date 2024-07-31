UEFA'dan devrim gibi karar! Kura çekimi yazılımla yapılacak

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UEFA, yeni formatta düzenlenecek Avrupa kupaları kura çekiminin bilgisayar yazılımı üzerinden yapılacağını resmi internet sitesinden açıkladı. Monako'nun Monte Carlo şehrinde bulunan Grimaldi Forum'da 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri, bu sene ilk kez 36 takımın katılımıyla lig usulü formatta düzenlenecek. Kurada salonda her bir takımı temsil edecek topların elle çekileceği ve sonrasında otomatik yazılımın dört potadaki sekiz rakibi rastgele belirleyeceği belirtildi. UEFA, yazılımın takımların hangi maçlarını sahasında, hangilerini deplasmanda oynanacağına karar vereceğini ve eşleşmelerin de salondaki ekrandan gösterileceğini ifade etti.



Oynanacak mücadelelerde takvim çakışması yaşanmaması için maç tarihleri ve başlama saatlerini içeren fikstür ise 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin ekiplerine verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek. Söz konusu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.

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Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde de 36'şar ekipten oluşan benzer format uygulanacak.