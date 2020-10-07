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Haber Giriş: 07.10.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a kritik görev! EURO 2020 yolunda...

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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a kritik görev! EURO 2020 yolunda...
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus arasındaki UEFA EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus takımları arasında yarın oynanacak UEFA EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final müsabakasını yönetecek.

Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki Boris Paichadze Erovnuli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

 

UEFAdan Cüneyt Çakıra kritik görev EURO 2020 yolunda...

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