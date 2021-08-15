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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.08.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! Şampiyonlar Ligi...

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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! Şampiyonlar Ligi...

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Moldova ekibi Sheriff ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında 17 Ağustos Salı günü oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek.

Moldova'nın Tiraspol kentindeki Sheriff Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert Video Yardımcı Hakem (VAR), Abdulkadir Bitigen ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

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