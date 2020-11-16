UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek'e görev! Uluslar Ligi...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çekya ile Slovakya arasında, Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

GÖÇEK, KAZAKİSTAN'DA!

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almaty Ortalyk Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak Kazakistan-Litvanya müsabakasında Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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