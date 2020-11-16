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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek'e görev! Uluslar Ligi...

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UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek'e görev! Uluslar Ligi...
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya takımları arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek. Hüseyin Göçek'e ise UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak Kazakistan-Litvanya maçında görev verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çekya ile Slovakya arasında, Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

GÖÇEK, KAZAKİSTAN'DA!

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almaty Ortalyk Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak Kazakistan-Litvanya müsabakasında Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

 

UEFAdan Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçeke görev Uluslar Ligi...

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