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UEFA'dan Bitigen'e görev

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Abdulkadir Bitigen#UEFA
UEFAdan Bitigene görev
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 00:01

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Santa Coloma ile FC Midtjylland takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında düdük çalacak.

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FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Andorra’nın Santa Coloma ile Danimarka’nın FC Midtjylland takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek.

Andorra’nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadyumu'nda 20.00’de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a AVAR olarak Koray Gençerler eşlik edecek.

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#Futbol#Abdulkadir Bitigen#UEFA

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