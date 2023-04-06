UEFA’dan Beşiktaş’a 27 milyon Euro

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UEFA, 2021-22 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara dağıtılan paraları açıkladı.

2.7 MiLYAR EURO

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’ne katılan takımlara toplam 2 milyar 731 milyon 900 bin Euro dağıtıldı.

3 KULÜP 51.5 MiLYON EURO

UEFA’nın düzenlediği kulüp organizasyonlarında Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, toplam 51 milyon 567 bin Euro gelir elde etti.

REAL MADRiD ZiRVEDE

Devler Ligi’nde 14. kez şampiyonluıa ulaşan Real Madrid, 133 milyon 709 bin Euro ile geçen sezon UEFA organizasyonlarından en fazla para kazanan kulüp oldu.

BEŞiKTAŞ KUPA-1’DEYDi

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve grup aşamasında elenen Beşiktaş, 26 milyon 920 bin Euro kazandı.

G.SARAY 14.7 MiLYON EURO

Şampiyonlar Ligi elemesini geçemediği için Avrupa Ligi’ne katılan ve son 16 turunda elenen Galatasaray, 14 milyon 733 bin Euro’yu kasasına koydu.

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F.BAHÇE 9.9 MiLYON EURO

Avrupa Ligi’nde grup üçüncüsü olarak katıldığı Avrupa Konferans Ligi’ne play-off aşamasında veda eden Fenerbahçe, 9 milyon 914 bin Euro gelir elde etti.