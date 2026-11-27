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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün akşam Gürcistan'da karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

Batum Stadı'ndaki ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Junior Olaitan ve 90. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 10'a yükselten Beşiktaş, 7. sıraya yükselerek üst tura çıkmak için büyük bir adım attı.

POLİSTEN ORANTISIZ ŞİDDET!

Yüksek tansiyon altında oynanan karşılaşmaya ise Gürcistan polisinin hem maç önünde hem de maç esnasında siyah-beyazlı taraftarlara uyguladığı orantısız şiddet ve çıkan olaylar damgasını vurdu.

Beşiktaşlı taraftarların tribünde açtığı Filistin bayrağını almak isteyen Gürcistan polisi, biber gazı kullandı ve copla taraftarlarla saldırdı. 26. dakikada polisin orantısız güç kullanmaya devam etmesinin ardından kale arkasındaki tribünde olaylar büyüdü. Bu esnada yaralanan bazı taraftarlar sedyeyle tribünden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

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Yaşanan olayların ardından maçın Danimarkalı hakemi Morten Krogh, maçı durdu ve oyunculara soyunma odasına gitmesini söyledi. Beşiktaşlı oyuncular tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Taraftarlar, "Polis geri çekilsin, biz sakinleşeceğiz" tezahüratında bulundu.

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Gürcistan polisi geri adım attı. Yaklaşık 40 dakika boyunca duran maç, olayların bitmesinin ardından devam etti. Sahaya dönen hakem ve futbolcular 5 dakikalık ısınmanın ardından oyuna geri döndü. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı siyah-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu golle galip tamamladı.

GALİBİYETE ÖZEL FOTOĞRAF

Beşiktaşlı futbolcular, galibiyetini kale arkasında açılan pankartın önünde kutladı. Maçın ardından kaptan Orkun Kökçü liderliğinde tribündeki "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önüne giden siyah-beyazlılar, burada galibiyet pozu verdi.

Outtara da bu esnada tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki reklam panosunda yazan UEFA yazısının üzerine astı.

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UEFA'DAN SKANDAL AÇIKLAMA: "SORUMLU BİZ DEĞİLİZ"

Karşılaşmanın ardından turnuvanın organizatörü, Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA'dan yaşanan olaylarla ilgili skandal bir açıklama geldi.

Maçta yaşanan olaylarda sorumluluğun kendilerinde değil yerel makamlarda olduğunu belirten UEFA, çıkan karmaşanın sebebini ise Beşiktaşlı taraftarların kendi arasındaki kavgaya bağladı ve polisin bu kavgayı yatıştırmak amacıyla müdahalede bulunduğu iddia etti.

UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının, Beşiktaş'ın stadyumunda oynanmayacağı, Türkiye’deki ilgili yerel makamların sağladığı tavsiye ve yönlendirmeler doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA’ya bildirilmiştir. Aynı bildirimde, üzerinde anlaşmaya varılan yeni maç yerinin Gürcistan’ın Batum kentindeki stadyum olacağı belirtilmiştir.

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Sezonun tüm maçlarında olduğu gibi, bu gece de durum farklı değildi; zira UEFA maçın organizatörü değildi ve bu nedenle stadyumdaki güvenlik konularından da sorumlu değildi ve bu konularda herhangi bir kontrolü yoktu. Stadyumdaki tüm müdahaleler, yetkili yerel makamlar tarafından kendi sorumlulukları kapsamında ve yetki alanları içinde kararlaştırılmış ve uygulanmıştır.

Bazı medya kuruluşlarında şu anda yer alan haberlerin aksine, UEFA’nın edindiği bilgilere göre, maçın geçici olarak durdurulmasına neden olan yerel polis ile Beşiktaş taraftarları arasındaki gerginliğin, Beşiktaş taraftarları arasında çıkan kavgayı yatıştırmak amacıyla yerel polisin Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu bölüme müdahale etmesinin ardından başladığı anlaşılmaktadır."