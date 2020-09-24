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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

UEFA'dan beş oyuncu değişikliği kararı! Yeni sezonda...

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UEFA'dan beş oyuncu değişikliği kararı! Yeni sezonda...
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UEFA, 5 oyuncu değişikliği hakkının UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası elemeleri, Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sonuna kadar devam etmesini kararlaştırdı.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu toplantısı ardından alınan kararları basın mensuplarına açıkladı.

Buna göre, takımlar, UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası elemeleri, Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sonuna kadar 5 oyuncu değiştirebilecek.

Takımlar ayrıca maçlara 23 oyuncu kaydedebilecek.

Alınan bir diğer karar göre ise UEFA Uluslar Ligi finali ve üçüncülük karşılaşması 10 Ekim 2021'de oynanacak. Turnuvada yarı finaller ise 6-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

UEFAdan beş oyuncu değişikliği kararı Yeni sezonda...

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