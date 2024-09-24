UEFA'dan aylar sonra gelen itiraf: Penaltı verilmeliydi

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EURO 2024'te Almanya ile İspanya arasında oynanan çeyrek final maçının 106. dakikasında maç 1-1 devam ederken Musiala'nın şutunda Cucurella'ya çarpan topta hakem oyunu devam ettirmişti.

İspanyol haber sitesi Relevo'nun haberine göre UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, hakemlere gönderdiği EURO 2024 raporunda pozisyonun penaltı olması gerektiğini ifade etti.

ALMANYA VEDA ETMİŞTİ

Tartışmalı pozisyonun ardından 119. dakikada kalesinde gol gören ev sahibi Almanya turnuvaya veda etmiş, yoluna devam eden İspanya ise kupayı kazanmıştı.

Relevo'daki haberde Rosetti'nin raporunda pozisyonla ilgili şu ifadeler bulunduğu belirtildi:

UEFA'nın son kurallarına göre, kaleye şutu engelleyen elle topa temas daha ağır şekilde cezalandırılmalı ve çoğu durumda penaltı verilmelidir. İstisna: Defans oyuncusunun kolu vücuduna çok yakın veya vücuduna temas ediyorsa bu bir ihlal değildir. Ancak Cucurella pozisyonunda oyuncu, vücuda çok yakın olmayan büyüttüğü koluyla kaleye atılan şutu engelledi. Bu durumda penaltı verilmesi gerekirdi.