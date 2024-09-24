×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA'dan aylar sonra gelen itiraf: Penaltı verilmeliydi

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Almanya#İspanya
UEFAdan aylar sonra gelen itiraf: Penaltı verilmeliydi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 13:11

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, EURO 2024'te oynanan Almanya - İspanya maçında çok konuşulan pozisyonda hakem hatası yaşandığını itiraf etti.

Haberin Devamı

EURO 2024'te Almanya ile İspanya arasında oynanan çeyrek final maçının 106. dakikasında maç 1-1 devam ederken Musiala'nın şutunda Cucurella'ya çarpan topta hakem oyunu devam ettirmişti.

İspanyol haber sitesi Relevo'nun haberine göre UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, hakemlere gönderdiği EURO 2024 raporunda pozisyonun penaltı olması gerektiğini ifade etti.

Gözden KaçmasınErling Haaland önce Artetaya sataştı sonra ise Gabriel Jesusa hakaret etti: Aptal palyaçoErling Haaland önce Arteta'ya sataştı sonra ise Gabriel Jesus'a hakaret etti: Aptal palyaçoHaberi görüntüle

ALMANYA VEDA ETMİŞTİ

Tartışmalı pozisyonun ardından 119. dakikada kalesinde gol gören ev sahibi Almanya turnuvaya veda etmiş, yoluna devam eden İspanya ise kupayı kazanmıştı.

Relevo'daki haberde Rosetti'nin raporunda pozisyonla ilgili şu ifadeler bulunduğu belirtildi:

UEFA'nın son kurallarına göre, kaleye şutu engelleyen elle topa temas daha ağır şekilde cezalandırılmalı ve çoğu durumda penaltı verilmelidir. İstisna: Defans oyuncusunun kolu vücuduna çok yakın veya vücuduna temas ediyorsa bu bir ihlal değildir. Ancak Cucurella pozisyonunda oyuncu, vücuda çok yakın olmayan büyüttüğü koluyla kaleye atılan şutu engelledi. Bu durumda penaltı verilmesi gerekirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Almanya#İspanya

BAKMADAN GEÇME!