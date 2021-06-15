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EURO2020
AA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Avusturyalı futbolcu Arnautovic'e soruşturma! EURO 2020'deki gol sevinci...

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UEFA'dan Avusturyalı futbolcu Arnautovic'e soruşturma! EURO 2020'deki gol sevinci...

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti.

Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatmaya susturmaya çalışmıştı.

UEFAdan Avusturyalı futbolcu Arnautovice soruşturma EURO 2020deki gol sevinci...

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