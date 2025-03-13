UEFA'dan Atletico Madrid'in iptal edilen penaltısı için açıklama: Oyuncu topa değdi ama kural görüşülecek

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UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki penaltılara giden Atletico Madrid - Real Madrid maçının ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada söz konusu penaltı atışı sırasında Julian Alvarez'in minimal de olsa topa değdiği belirtilirken bu pozisyonda olduğu kasıtsız temasların gol iptaline neden olan kuralın UEFA, FIFA ve IFAB tarafından görüşüleceği belirtildi.

UEFA'dan yapılan açıklama şöyle;

"Atletico Madrid, UEFA’ya başvurarak, Julian Álvarez’in dün Real Madrid’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının sonunda penaltı noktasından yaptığı vuruşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili açıklama talep etti.

Temas minimal olsa da, oyuncu topa vurmadan önce destek ayağıyla temas etti. Mevcut kurala göre (Futbol Oyun Kuralları, Kural 14.1), VAR hakemi uyararak golün iptal edilmesi gerektiğini bildirmek zorundaydı.





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UEFA, FIFA ve IFAB ile görüşmelere başlayarak, çift dokunuşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda kuralın gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirecek."

UEFA tarafından, Julian Alvarez'in topa teması olduğu açıklanan söz konusu pozisyon: