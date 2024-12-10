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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

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#Futbol#UEFA#Atilla Karaoğlan
UEFAdan Atilla Karaoğlana görev
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 19:50

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nin 5. haftasında HJK Helsinki ile Molde arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile Norveç temsilcisi Molde arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Helsinki Futbol Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Çağdaş Altay olacak. Karşılaşmada Erkan Engin VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev alacak.

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#Futbol#UEFA#Atilla Karaoğlan

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