UEFA’dan Ali Palabıyık ve Halis Özkahya’ya görev

Norveç’in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
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