UEFA'dan Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Sofya şehrindeki Vasil Levski Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Halil Umut Meler de maç yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Almanya'nın Union Berlin takımı ile Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş müsabakasında düdük çalacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.



İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı Union Berlin 4-0 kazanmıştı. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç TSİ 21.15'te başlayacak.