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UEFA'dan Adana Demirspor'a men, Galatasaray'a para cezası!

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#UEFA#Galatasaray#Adana Demirspor
UEFAdan Adana Demirspora men, Galatasaraya para cezası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 21:01

UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi. Galatasaray ise para cezasına çarptırıldı.

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UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.

UEFA'nın açıklamasında "Adana Demirspor, 90 günden fazla vadesi geçmiş borçlar ve ödenmemiş önemli miktarda vadesi geçmiş borçlar nedeniyle kulübe önümüzdeki üç sezonda "2024/25, 2025/26 ve 2026/27) hak kazanacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasından men cezası verildi." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY'A PARA CEZASI

Ayrıca UEFA, Galatasaray'a ödenmemiş borçları nedeniyle 30 bin euro para cezası verdi.

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İşte UEFA'nın duyurusu;

"CFCB Birinci Dairesi kararına itiraz etmeyen 11 kulübe, vadesi geçmiş borçları olduğu ve/veya borç bilgilerini yanlış bildirdikleri gerekçesiyle Galatasaray'a 30 bin euroluk para cezası verildi"

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#UEFA#Galatasaray#Adana Demirspor

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