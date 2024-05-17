UEFA'dan Adana Demirspor'a men, Galatasaray'a para cezası!

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UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.

UEFA'nın açıklamasında "Adana Demirspor, 90 günden fazla vadesi geçmiş borçlar ve ödenmemiş önemli miktarda vadesi geçmiş borçlar nedeniyle kulübe önümüzdeki üç sezonda "2024/25, 2025/26 ve 2026/27) hak kazanacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasından men cezası verildi." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY'A PARA CEZASI

Ayrıca UEFA, Galatasaray'a ödenmemiş borçları nedeniyle 30 bin euro para cezası verdi.

İşte UEFA'nın duyurusu;

"CFCB Birinci Dairesi kararına itiraz etmeyen 11 kulübe, vadesi geçmiş borçları olduğu ve/veya borç bilgilerini yanlış bildirdikleri gerekçesiyle Galatasaray'a 30 bin euroluk para cezası verildi"