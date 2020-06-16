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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

UEFA Yönetim Kurulu, Şampiyonlar Ligi ve EURO 2020 için toplanıyor

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UEFA Yönetim Kurulu, Şampiyonlar Ligi ve EURO 2020 için toplanıyor
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UEFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı iki günlük yönetim kurulu toplantısı yarın başlayacak.

Video konferans yoluyla yapılacak toplantının ilk gününde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin konular değerlendirilecek.

Toplantıda, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve lokasyonu hakkındaki nihai kararın verilmesi bekleniyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yönetim kurulu toplantısının ardından yarın TSİ 16.30'da UEFA'nın internet sitesinden yayımlanacak çevrim içi basın toplantısı düzenleyecek.

UEFA Yönetim Kurulu, Şampiyonlar Ligi ve EURO 2020 için toplanıyor

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