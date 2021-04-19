UEFA yöneticisi Jesper Moller'den çarpıcı iddia! 'Avrupa Süper Ligi'ni kuran 3 takım Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilecek'

Spor Arena Dış Haber - Avrupa'nın 12 büyük takımının Pazar gecesi aldığı kararla Avrupa Süper Ligi'ni kuracaklarını duyurmalarının ardından tepkiler hız kesmeden devam ederken, Danimarka'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Jesper Moller, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan ve bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Manchester City, Chelsea ve Real Madrid'in cuma günü turnuvadan men edileceğini öne sürdü.

"12 KULÜBÜN TAMAMI İHRAÇ EDİLEBİLİR"

"Bu yaptırım çok hızlı bir şekilde uygulanabilir" diyen Moller, "Cuma günü UEFA'nın yürütme kurulu toplantısı var. Sonrasında 12 kulübün tamamının ihracı edileceğini düşünüyorum. Elbette öncelikle açıklığa kavuşturulması gereken hukuki bir süreç olacak ancak benim düşüncem, bu 12 kulübün cuma günü turnuvalardan atılacağı yönünde" şeklinde konuştu.

CEFERIN BASIN TOPLANTISINDA PATLADI

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün kurduğu "Süper Lig" girişimini saçmalık olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili sinirli olduğunu belirten Ceferin, "Hayatımda çok şey gördüm. Ceza avukatıydım. Ancak böyle insanları hiç görmedim. Yılanların bize bu kadar yakın çalıştığını bilmiyorduk ama öğrendik. Juventus Başkanı Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor." dedi.

"BUNU ANLAMALARI İÇİN ÇOK ZEKİ OLMALARINA GEREK YOK"

Ceferin, 12 kulübe yaptırımlar uygulayabileceklerini vurgulayarak, "Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüplerin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden bu sezon itibarıyla men edilmesi yasal ve bu yönde tavsiye aldım. Bu kulüpler sonsuza dek Avrupa futbolundan men edilmeyecekler ancak yaptıkları yanlıştı. Bir insanın bunu anlaması için çok zeki olmasına gerek yok ancak Süper Lig kurma tehdidi, tuhaf bir müzakere yolu." ifadelerini kullandı.

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