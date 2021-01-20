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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

UEFA, yılın 11'ini açıkladı! 6 milyon oy...

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UEFA, yılın 11'ini açıkladı! 6 milyon oy...
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UEFA tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunda 2020'nin en iyi 11'i, yaklaşık 6 milyon futbolseverin oylarıyla belirlendi.

Kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih'ten 4, Liverpool'dan 2, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus ve Paris Saint-Germain'den birer isim yer aldı.

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 15. kez seçildi. 3 oyuncu ise kadroya ilk defa girdi.

2020 UEFA Yılın 11'i şu futbolculardan oluşuyor:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Savunma: Joshua Kimmich (Bayern Münih), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Münih)

UEFA, yılın 11ini açıkladı 6 milyon oy...

Orta saha: Thiago Alcantara (Bayern Münih/Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Neymar (Paris Saint-Germain).

UEFA, yılın 11ini açıkladı 6 milyon oy...


- Kadın futbolunda yılın 11'i

Bu yıl ilk kez oylamaya sunulan kadın futbolunun en iyi 11'inde ise şu isimler yer aldı:

Kaleci: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Savunma: Lucy Bronze (Olympique Lyon/Manchester City), Kadeisha Buchanan (Olympique Lyon), Wendie Renard (Olympique Lyon), Magdelena Eriksson (Chelsea)

Orta saha: Kheira Hamraoui (Barcelona), Amandine Henry (Olympique Lyon), Sara Björk Gunnarsdottir (Wolfsburg/Olympique Lyon), Danielle van de Donk (Arsenal)

Forvet: Delphine Cascarino (Olympique Lyon), Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea).

 

UEFA, yılın 11ini açıkladı 6 milyon oy...

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