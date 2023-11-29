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UEFA yetkilileri zemini inceledi... Galatasaray Manchester United maçı oynanacak mı?

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UEFA yetkilileri zemini inceledi... Galatasaray Manchester United maçı oynanacak mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 17:46

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United'ı konuk edeceği maç öncesi RAMS Park Stadyumu ve çevresindeki hava durumu merak ediliyor. Yoğun yağışın ardından UEFA yetkilileri saha zeminini inceledi. İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'ı konuk edecek.

Grupta büyük önem taşıyan zorlu mücadele öncesi RAMS Park Stadyumu ve çevresinde yoğun yağış sürüyor.

İLK İNCELEME YAPILDI

DHA'nın haberine göre UEFA yetkilileri saha zeminini inceledi. İlk incelemenin ardından bir değerlendirme yapıldı ve şu an için 'maç oynanabilir' yorumu yapıldı.

Galatasaraylı yetkililer, sezon başında yenilenen zeminin drenajının çok iyi olduğunu, zeminde su birikmelerinin yaşanmayacağını ve su tahliyesinin şu ana kadar sorunsuz olduğunu belirttiler. 

ZEMİNDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

İstanbul’da gün boyu devam eden yoğun yağmur nedeniyle Ali Sami Yen Spor Kompleksinin zemini ağırlaşırken, stadyum görevlileri ve UEFA yetkilileri zemin incelemesinde bulunuyor.

Yoğun yağış nedeniyle zeminde su birikintileri oluşurken, topun zeminde sekmediği gözlendi.

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SON İNCELEME VE KARAR

UEFA yetkilileri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi zeminine yaptığı son incelemenin ardından "maç oynanabilir" kararı verdi.

UEFA yetkilileri zemini inceledi... Galatasaray Manchester United maçı oynanacak mı

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Galatasaray - Manchester United maçının oynanacağı 21.00-24.00 saatleri arasında yoğun yağış devam edecek. 

Bu saatlerde beklenen yağış miktarı ise ortalama 81,2 mm olarak belirtildi.

UEFA yetkilileri zemini inceledi... Galatasaray Manchester United maçı oynanacak mı

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış trafik yoğunluğuna neden oldu. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

 

İSTANBUL SAĞANAK TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

İBB'nin haritasına göre saat 18.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. 

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