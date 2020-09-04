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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

UEFA ve FIFA'dan Fatih Terim mesajı

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FIFA ve UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Terim Galatasaray'a ilk olarak 1974 yılında 20 yaşındayken katıldı. Bugün 67 yaşına giriyor ve hala orada. İyi ki doğdun İmparator." ifadelerine yer verildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda ise Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı Arsenal maçından görüntülere yer verilerek, "Mutlu yıllar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim." denildi.

UEFA ve FIFAdan Fatih Terim mesajı

UEFA ve FIFAdan Fatih Terim mesajı

UEFA ve FIFAdan Fatih Terim mesajı

 

UEFA ve FIFAdan Fatih Terim mesajı

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