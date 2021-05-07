UEFA Unai Emery Ligi! Kupa tarihine geçti, son 12 yıla damga vurdu...

Spor Arena Detay - UEFA Avrupa Ligi yarı rövanş maçında Villarreal, Arsenal ile golsüz berabere kalırken 2-1'lik ilk maçın avantajıyla tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında final gördü. Unai Emery ise UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha tarihe geçti.

Unai Emery'nin ekibi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgi yüzü görmezken bu maçlardan 11 galibiyet, 2 beraberlik çıkardı.

Bir dönem çalıştırdığı Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez üst üste (2014, 2015, 2016) kazanıp kupa tarihine geçen Emery iki maçlı oynanan eleme turlarında üst üste 22 seriyi geçip ulaşılması çok güç bir istatistik yakaladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 5.kez finale kalan Emery, son 12 yılın uzak farkla en başarılı teknik direktörü oldu.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Marcelo Lippi ve adı Şampiyon Kulüpler Kupası iken Miguel Munoz 4. kez final görmüştü

5 - Unai Emery - Avrupa Ligi

4 - Alex Ferguson - Şampiyonlar Ligi

4 - Carlo Ancelotti - Şampiyonlar Ligi

4 - Marcello Lippi- Şampiyonlar Ligi

4 - Miguel Muñoz - Şampiyon Kulüpler Kupası

Emery'nin çalıştırdığı takımların son 12 yılda UEFA Avrupa Ligi'ndeki dereceleri;

2009 - 2010 - Çeyrek final

2011 - 2012 - Yarı final

2013 - 2014 - Şampiyon

2014 - 2015 - Şampiyon

2015 - 2016 - Şampiyon

2018 - 2019 - Finalist

2020 - 2021 - Finalist

SİVAS'I ANALİZ EDERKEN KUPA İDDİASINI DA ORTAYA KOYDU

Emery, gruplarda temsilcimiz Sivasspor'la karşılaştıkları maçı değerlendirirken UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istediklerini açıklamıştı.

Sivasspor maçı öncesi "4-4-2 veya 4-3-3 oynayan bir takım. 4-3-3'te daha iyi olduklarını ve yarın da bu şekilde oynayacaklarını düşünüyorum. Duran toplarda Fajr çok iyi ve ne yapacağı belli olmayan Gradel'e sahipler. İyi futbolcuları var. En iyi performanslarını ortaya koyacaklarını düşünüyoruz. Biz, topa daha fazla sahip olmayı ve topu rakip sahada tutmayı planlıyoruz. Geçişlere, hızlı paslara müsaade etmemeliyiz. Riskli oynarsak, karşımızda bunu fırsata çevirebilecek bir takım var. Rakibe çok fazla duran top, korner vermemeye çalışacağız. Rakibe çok saygılı oynamalıyız." açıklamasını yapan başarılı teknik adam Villarreal ile de bu kupada başarılı olmak istediklerini belirtip, "Benim için Villarreal'de yeni bir tecrübe, yeni bir kazanma hırs var. Kupayı kazanmanın çok zor olduğunu biliyoruz ama bu turnuvanın zevkini çıkarmak istiyoruz. Maç maç düşünüp, hareket edeceğiz. Sonuç olarak bu kupada başarılı olma amacındayız." şeklinde konuşmuştu.