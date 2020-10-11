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GeriFutbol UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasına 10 maçla devam edildi
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Haber Giriş: 11.10.2020 - 21:10 | Son Güncelleme:

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasına 10 maçla devam edildi

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UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasına 10 maçla devam edildi
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Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasına 10 maçla devam edildi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde 10 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 2. Grup maçında İngiltere, evinde Belçika'yı 2-1 yendi. İngiltere'nin gollerini 39. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 65. dakikada Mason Mount kaydetti. Belçika'nın golünü 16. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku attı.

B Ligi 1. Grup mücadelesinde ise Norveç, sahasında Romanya'yı 13, 64 ve 74. dakikalarda Erling Haaland, 39. dakikada Alexander Sörloth'un golleriyle 4-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda: 0-0
2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1
3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1

B Ligi

1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0
4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

Finlandiya-Bulgaristan: 2-0

C Ligi

2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3
Ermenistan-Gürcistan: 2-2
4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0
Litvanya-Belarus: 2-2

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