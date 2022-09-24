Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

UEFA Uluslar Ligi'nde sürpriz! Almanya kaybetti, İngiltere küme düştü

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Uluslar Ligi#İngiltere#Almanya
UEFA Uluslar Liginde sürpriz Almanya kaybetti, İngiltere küme düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 00:03

UEFA Uluslar Ligi grup müsabakaları bugün 4 grupta oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

Haberin Devamı

Günün sürpriz sonucuna Macaristan imza attı. Macarlar, Red Bull Arena’da oynanan karşılaşmada, Almanya’yı Adam Szalai’nin 17’nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 

Öte yandan günün önemli karşılaşmasında İtalya sahasında İngiltere’yi ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. İtalyanlar, 68’inci dakikada Raspadori’nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İtalya'ya 1-0 yenilen İngiltere B Ligi'ne düştü.

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şöyle:

Finlandiya - Romanya: 1-1

Bosna-Hersek - Karadağ: 1-0

Gürcistan - Kuzey Makedonya: 2-0

Bulgaristan - Cebelitarık: 5-1

Estonya - Malta: 2-1

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Uluslar Ligi#İngiltere#Almanya

BAKMADAN GEÇME!

Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin

BAKMADAN GEÇME!

Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin