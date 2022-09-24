UEFA Uluslar Ligi'nde sürpriz! Almanya kaybetti, İngiltere küme düştü

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Günün sürpriz sonucuna Macaristan imza attı. Macarlar, Red Bull Arena’da oynanan karşılaşmada, Almanya’yı Adam Szalai’nin 17’nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.



Öte yandan günün önemli karşılaşmasında İtalya sahasında İngiltere’yi ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. İtalyanlar, 68’inci dakikada Raspadori’nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İtalya'ya 1-0 yenilen İngiltere B Ligi'ne düştü.



Günün diğer maçları ve alınan skorlar şöyle:



Finlandiya - Romanya: 1-1



Bosna-Hersek - Karadağ: 1-0



Gürcistan - Kuzey Makedonya: 2-0



Bulgaristan - Cebelitarık: 5-1



Estonya - Malta: 2-1