UEFA Uluslar Ligi nedir, ne demek? UEFA Uluslar Ligi formatı belli oldu mu?

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UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından düzenlenen ve 2018'de başlatılan bir futbol turnuvasıdır. Bu lig, UEFA üyesi olan 55 milli takımın katılımıyla gerçekleştirilir ve amacı dostluk maçlarının yerini daha rekabetçi karşılaşmalarla doldurmak, milli takımların daha fazla resmi maç yapmasını sağlamak ve takımların seviyelerine göre karşı karşıya gelmelerine olanak tanımaktır.

Formatı:

Takımlar, UEFA’daki genel sıralamalarına göre dört farklı lige (A, B, C, D) ayrılır.

Her lig, yine kendi içinde gruplara bölünür ve her takım kendi grubundaki diğer takımlarla maçlar yapar.

En üst lig olan Lig A 'da, grup birincileri arasında finaller oynanır ve şampiyon belirlenir.

'da, grup birincileri arasında finaller oynanır ve şampiyon belirlenir. Alt liglerdeki grup birincileri bir üst lige yükselirken, gruplarını son sırada bitiren takımlar bir alt lige düşer.

Avantajları:

Takımların daha dengeli rakiplerle karşılaşmasına olanak sağlar.

Aynı zamanda, Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı sunar. Eğer bir takım normal elemelerde başarılı olamazsa, UEFA Uluslar Ligi'nden de turnuvaya katılma şansı elde edebilir.

Bu turnuva, Avrupa’daki milli takımların daha fazla anlamlı maç oynaması amacıyla oluşturulmuş modern bir yapıdır.