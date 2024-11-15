UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE: Portekiz- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Portekiz ve Polonya, Uluslar Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Portekiz, çıktığı 4 karşılaşmada sahadan 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Polonya'nın ise 1 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. İşte Portekiz- Polonya maçı canlı yayın ekranı...

PORTEKİZ-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar tüm hızıyla devam ediyor. Günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri de Portekiz ve Polonya maçı.

Portekiz - Polonya karşılaşması bu akşam (15 Kasım)saat 22.45’te başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.