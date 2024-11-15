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UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE: Portekiz- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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#UEFA Uluslar Ligi#Portekiz#Polonya
UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE: Portekiz- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 17:50

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Portekiz ve Polonya mücadelesi. Ev sahibi Portekiz, kendi evinde avantajlı olarak sahadan ayrılmak istiyor. Polonya ise son mücadelesinde Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. Gözler bu akşam oynanacak maçta. Peki Portekiz- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi maçı canlı yayın bilgisi...

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Portekiz ve Polonya, Uluslar Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Portekiz, çıktığı 4 karşılaşmada sahadan 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Polonya'nın ise 1 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. İşte Portekiz- Polonya maçı canlı yayın ekranı...

PORTEKİZ-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar tüm hızıyla devam ediyor. Günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri de Portekiz ve Polonya maçı.

Portekiz - Polonya karşılaşması bu akşam (15 Kasım)saat 22.45’te başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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#UEFA Uluslar Ligi#Portekiz#Polonya

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