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UEFA Uluslar Ligi || Galler İzlanda maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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#UEFA Uluslar Ligi#Galler#İzlanda
UEFA Uluslar Ligi || Galler İzlanda maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 15:40

Galler ve İzlanda, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam karşı karşıya geliyor. A Milli Takım'la aynı grupta yer alan Galler, en son Ay-yıldızlı ekiple golsüz berabere kaldı ve grupta 9 puana sahip. İzlanda ise sahadan galibiyetle ayrılarak lider konumuna yükselmek istiyor. Peki Galler İzlanda maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Galler ve İzlanda maçı sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Galler, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup son maçında İzlanda'yı ağırlayacak. Türkiye-Karadağ maç sonucu açısından Galler'in alacağı sonuç kritik öneme sahip. Heyecanlı karşılaşma Cardiff Stadyumu'nda oynanacak. İşte Galler İzlanda maçı canlı yayın bilgisi...

GALLER - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galler ve İzlanda UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta kozlarını paylaşacak.

Galler - İzlanda mücadelesi bu akşam (19 Kasım) saat 22.45'te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Galler sahadan galibiyetle ayrılırsa grup birinciliği için Karadağ - Türkiye maçının sonucunu takip edecek. İzlanda kazanırsa da grupta 2. sıraya yükselecek.

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#UEFA Uluslar Ligi#Galler#İzlanda

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