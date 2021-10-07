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UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman? İlk finalist İspanya

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UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman İlk finalist İspanya

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi. İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakadan sonra ise UEFA Uluslar Ligi final maçı hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman?

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Yarı finalin diğer ayağında Belçika ile Fransa, Torino'daki Allianz Stadı’nda karşılaşacak. Bu maçın galibi İspanya ile finalde, kaybedeni ise İtalya ile üçüncülük maçına çıkacak. İşte, UEFA Uluslar Ligi final maçı hakkında bilgi...

UEFA Uluslar Ligi, üçüncülük maçı ve final karşılaşması 10 Ekim Pazar günü oynanacak.

İTALYA-İSPANYA MAÇINDAN NOTLAR

Mücadelede ilk pozisyonu İtalya bulsa da golü ilk bulan taraf konuk ekip oldu. İspanya, 17. dakikada Ferran Torres’in golüyle öne geçti: 0-1.

İlk yarının son bölümlerinde İtalya gol fırsatları yakaladı ancak değerlendirmedi. 42. dakikada İtalyan stoper çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

45+2. dakikada İspanya’da Ferran Torres bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

İlk yarı İspanya'nın üstünlüğüyle geçildi.

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İkinci yarıda, ev sahibi İtalya, 10 kişi kalmasına rağmen rakip kalede baskısını arttırdı ve 83. dakikada Lorenzo Pellegrini ile farkı 1'e indiren golü attı: 1-2.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi’nde finale kalan ilk takım oldu. Bu sonuçla İspanya, 2020 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yenildiği İtalya'dan rövanşı da almış oldu.

 

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