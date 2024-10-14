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UEFA ULUSLAR LİGİ 2024 | Belçika-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#UEFA Uluslar Ligi#Belçika#Fransa
UEFA ULUSLAR LİGİ 2024 | Belçika-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 17:17

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele devam ediyor. Belçika ve Fransa da B Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Fransa, şu ana kadar çıktığı maçların 2'sinde galibiyet alırken 1 maçtan da mağlup olarak döndü. Belçika ise topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Gözler bu akşam oynanacak maçta. Peki Belçika Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Fransa ve Belçika mücadelesi, UEFA Uluslar Ligi'nde günün dikkat çeken karşılaşmalarından. Her iki ekip de mücadeleden puanla ayrılmanın peşinde. Bu akşam oynanacak maçın detayları da netlik kazandı. İşte Belçika Fransa maçı canlı yayın bilgisi...

BELÇİKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika ve Fransa, Uluslar Ligi B Grubunda kozlarını paylaşacak.

Heyecanlı karşılaşma 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'ta başlayacak ve Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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#UEFA Uluslar Ligi#Belçika#Fransa

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