UEFA ULUSLAR LİGİ 2024 | Belçika-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fransa ve Belçika mücadelesi, UEFA Uluslar Ligi'nde günün dikkat çeken karşılaşmalarından. Her iki ekip de mücadeleden puanla ayrılmanın peşinde. Bu akşam oynanacak maçın detayları da netlik kazandı. İşte Belçika Fransa maçı canlı yayın bilgisi...

BELÇİKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika ve Fransa, Uluslar Ligi B Grubunda kozlarını paylaşacak.

Heyecanlı karşılaşma 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'ta başlayacak ve Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.