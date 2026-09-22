UEFA Uluslar Ligi 20 bin kez simüle edildi: A Milli Takım için dikkat çeken sonuç!

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Trendyol Süper Lig ve Avrupa liglerine verilen milli ara dönemiyle birlikte futbolseverlerin gözü A Milli Futbol Takımı'nın 2026-27 UEFA Uluslar A Ligi'ndeki dev randevularına çevrildi.

A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, grup aşamasında Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, İtalya ile sahasında ve deplasmanda olmak üzere iki kez kozlarını paylaşırken, Fransa ve Belçika ile de birer maç oynayacak.

20 BİN KEZ SİMÜLE EDİLDİ

Turnuvanın başlamasına kısa süre kala Football Meets Data tarafından kapsamlı bir simülasyon çalışması yapıldı.

20 bin farklı senaryonun değerlendirildiği simülasyonda; A Ligi'nde çeyrek finale yükselecek takımların yanı sıra B Ligi'nden A Ligi'ne, C Ligi'nden ise B Ligi'ne çıkacak ekipler de tahmin edildi.

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İŞTE TAHMİNİ ÇEYREK FİNALİSTLER

Simülasyon sonuçlarına göre A Ligi'nde çeyrek finale kalması beklenen takımlar İspanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İngiltere, Norveç, Almanya ve Belçika olarak sıralandı.

Çalışmada ayrıca İsviçre, Ukrayna, Avusturya ve İsveç'in A Ligi'ne yükselmesi; Slovakya, Arnavutluk, İzlanda ve Karadağ'ın ise B Ligi'ne çıkması öngörüldü.

A MİLLİ TAKIM İÇİN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Simülasyonun Türkiye açısından en dikkat çekici bölümünü ise A Ligi'nde kalma mücadelesi oluşturdu.

20 bin senaryonun sonucunda A Milli Takım'ın Hırvatistan, Yunanistan ve Sırbistan ile birlikte A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynaması öngörüldü.

Türkiye'nin olası play-off rakipleri için ise Polonya, Macaristan, İskoçya ve Kosova isimleri öne çıktı.

A Milli Takım, turnuvaya 24 Eylül'de Fransa karşısında oynayacağı karşılaşmayla başlayacak.