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UEFA Uluslar Ligi 20 bin kez simüle edildi: A Milli Takım için dikkat çeken sonuç!

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#A Milli Takım#Uluslar Ligi#Bizimçocuklar
UEFA Uluslar Ligi 20 bin kez simüle edildi: A Milli Takım için dikkat çeken sonuç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 20:35

Dünya Kupası'nın ardından A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde boy gösterecek. Bizim Çocuklar'ın Fransa karşılaşmasıyla başlayacağı mücadele öncesinde turnuvanın tamamına ilişkin dikkat çeken bir simülasyon gerçekleştirildi.

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Trendyol Süper Lig ve Avrupa liglerine verilen milli ara dönemiyle birlikte futbolseverlerin gözü A Milli Futbol Takımı'nın 2026-27 UEFA Uluslar A Ligi'ndeki dev randevularına çevrildi.

A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, grup aşamasında Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, İtalya ile sahasında ve deplasmanda olmak üzere iki kez kozlarını paylaşırken, Fransa ve Belçika ile de birer maç oynayacak.

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20 BİN KEZ SİMÜLE EDİLDİ

Turnuvanın başlamasına kısa süre kala Football Meets Data tarafından kapsamlı bir simülasyon çalışması yapıldı.

20 bin farklı senaryonun değerlendirildiği simülasyonda; A Ligi'nde çeyrek finale yükselecek takımların yanı sıra B Ligi'nden A Ligi'ne, C Ligi'nden ise B Ligi'ne çıkacak ekipler de tahmin edildi.

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UEFA Uluslar Ligi 20 bin kez simüle edildi: A Milli Takım için dikkat çeken sonuç

İŞTE TAHMİNİ ÇEYREK FİNALİSTLER

Simülasyon sonuçlarına göre A Ligi'nde çeyrek finale kalması beklenen takımlar İspanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İngiltere, Norveç, Almanya ve Belçika olarak sıralandı.

Çalışmada ayrıca İsviçre, Ukrayna, Avusturya ve İsveç'in A Ligi'ne yükselmesi; Slovakya, Arnavutluk, İzlanda ve Karadağ'ın ise B Ligi'ne çıkması öngörüldü.

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A MİLLİ TAKIM İÇİN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Simülasyonun Türkiye açısından en dikkat çekici bölümünü ise A Ligi'nde kalma mücadelesi oluşturdu.

20 bin senaryonun sonucunda A Milli Takım'ın Hırvatistan, Yunanistan ve Sırbistan ile birlikte A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynaması öngörüldü.

UEFA Uluslar Ligi 20 bin kez simüle edildi: A Milli Takım için dikkat çeken sonuç

Türkiye'nin olası play-off rakipleri için ise Polonya, Macaristan, İskoçya ve Kosova isimleri öne çıktı.

A Milli Takım, turnuvaya 24 Eylül'de Fransa karşısında oynayacağı karşılaşmayla başlayacak.

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#A Milli Takım#Uluslar Ligi#Bizimçocuklar

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