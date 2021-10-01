UEFA ülke sıralamasında Yunanistan’a geçildik

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G.Saray, Marsilya deplasmanında beraberlikle dönerek gruptaki liderliğini sürdürse de bu skor ülke puanı sıralamasında 1 basamak daha gerilememize engel olamadı.

Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe’nin yenilmesi sonrası Türkiye Türkiye, eğer ülkeler sıralamasında Yunanistan’a geçilerek 19. sıraya geriledi.

Hırvatistan 24.900 puanla 15. sırada yer alırken Çekya 24.400’le 16., G.Kıbrıs 24.375’le 17., Yunanistan 24.200’le 18., Türkiye ise 23.900 ile 19. sırada.

Eğer bu sezonu ilk 15’te tamamlayamazsak 2023-24’te Devler Ligi’ne 1 (playoff), Avrupa Ligi’ne 0 ve Konferans Ligi’ne 3 takımla katılacağız.