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UEFA ülke sıralamasında Yunanistan’a geçildik

#Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray
UEFA ülke sıralamasında Yunanistan’a geçildik

G.Saray beraberlikle liderliği sürdürse de F.Bahçe’nin Olympiakos yenilgisi sonrası Türkiye 19. sıraya düştü.

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G.Saray, Marsilya deplasmanında beraberlikle dönerek gruptaki liderliğini sürdürse de bu skor ülke puanı sıralamasında 1 basamak daha gerilememize engel olamadı.

Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe’nin yenilmesi sonrası Türkiye Türkiye, eğer ülkeler sıralamasında Yunanistan’a geçilerek 19. sıraya geriledi.

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Hırvatistan 24.900 puanla 15. sırada yer alırken Çekya 24.400’le 16., G.Kıbrıs 24.375’le 17., Yunanistan 24.200’le 18., Türkiye ise 23.900 ile 19. sırada.

Eğer bu sezonu ilk 15’te tamamlayamazsak 2023-24’te Devler Ligi’ne 1 (playoff), Avrupa Ligi’ne 0 ve Konferans Ligi’ne 3 takımla katılacağız.

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#Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray