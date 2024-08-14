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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Çekya farkı açıyor! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ama katkı yaptı

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#UEFA Ülke Puanı#Fenerbahçe#Çekya
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Çekya farkı açıyor Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligine veda etti ama katkı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 08:28

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Kadıköy'de Lille ile 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti. Dün akşam oynanan maçların sonuçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Geçen hafta gerisine düştüğümüz Çekya farkı açmaya başladı.

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Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile Kadıköy'de uzatmalar sonucu 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Devler Ligi şansını kaybetti. Sarı-lacivertli takım doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.

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ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA ÇEKYA FARKI AÇIYOR

Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalıp ülke puanına 0.1 katkı yaptı. Maç 1-0 sona erip Fenerbahçe penaltılarda elenseydi ülke puanına katkısı 0.2 olacaktı.

Geçen hafta ülke puanı sıralamasında 9. sırayı kaptırdığımız Çekya'da ise Sparta Prag, FCSB'yi 1-1'in rövanşında deplasmanda 3-2 geçip play-off turuna yükseldi, Slavia Prag ise Union SG'yi 3-1'in rövanşında deplasmanda 1-0 yendi ve turu geçip Lille'in rakibi oldu.

Bu sonuçların ardından geceyi iki galibiyetle tamamlayan Çekya, Türkiye ile farkı 0.65'e çıkardı. Türkiye, Perşembe günkü maçların sonucu fark etmeksizin haftayı 10. sırada tamamlayacak.

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ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

1- İNGİLTERE: 89.160

2- İTALYA: 79.106

3- İSPANYA: 73.989

4- ALMANYA: 71.660

5- FRANSA: 57.950

6- HOLLANDA: 54.566

7- PORTEKİZ: 49.516

8- BELÇİKA: 43.200

9- ÇEKYA: 35.750

10- TÜRKİYE: 35.100

11- NORVEÇ: 30.500

12- İSRAİL: 29.875

13- AVUSTURYA: 29.100

14- DANİMARKA: 28.700

15- YUNANİSTAN: 28.250

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#UEFA Ülke Puanı#Fenerbahçe#Çekya

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