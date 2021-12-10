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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi Türkiyenin ülke puanı kaç oldu

UEFA ülke puanı, Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dün akşam oynadıkları maçların ardından yeniden güncellendi. Türkiye'nin sıralamadaki yeri, Şampiyonlar Ligi'ne gönderilecek takım sayısı açısından büyük önem taşıyor. Sıralamadaki mevcut konum, 2 yıl sonrası için büyük öneme sahip olacak. İşte, UEFA ülke puanı hakkında detaylı bilgiler İşte detaylar...

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Ülke puanı geçtiğimiz aylarda düşüş gösteren Türkiye, Avrupa arenasındaki 4. maçlar öncesi 19. sıraya kadar gerilemişti

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı puanlarla üst sıralara tırmanan Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 16. sırada girdi. Avrupa kupalarında gruplardaki 6. hafta maçlarının ardından ise 15. sıraya yükseldi.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin rakipleri; Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

14- İsviçre 29,675

15- Türkiye 26,9

16- Yunanistan 26,7

17- Hırvatistan 26,65

18- Danimarka 26,575

19- Çekya 26,4

20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375

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