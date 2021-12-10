UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?

Ülke puanı geçtiğimiz aylarda düşüş gösteren Türkiye, Avrupa arenasındaki 4. maçlar öncesi 19. sıraya kadar gerilemişti
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı puanlarla üst sıralara tırmanan Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 16. sırada girdi. Avrupa kupalarında gruplardaki 6. hafta maçlarının ardından ise 15. sıraya yükseldi.
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin rakipleri; Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
14- İsviçre 29,675
15- Türkiye 26,9
16- Yunanistan 26,7
17- Hırvatistan 26,65
18- Danimarka 26,575
19- Çekya 26,4
20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375