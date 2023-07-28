UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor sonrası...

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Avrupa futbolunun en büyük organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un sahne aldığı haftada elde edilen sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeni yeri belli oldu.

GALATASARAY BERABERE KALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris Vilnius'a konuk oldu. Litvanya'daki ilk maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Galatasaray'ın gollerini 75'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 78'inci dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Galatasaray ile Zalgiris Vilnius arasındaki eşleşmenin rövanş maçı 2 Ağustos Çarşamba günü Rams Park'ta oynanacak.

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FENERBAHÇE FARK ATTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz FENERBAHÇE, Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0'lık skorla mağlup etti. Ülker Stadyumu'ndaki müsabakada sarı-lacivertlilerde fileleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King havalandırdı. Zimbru'nun ev sahipliğindeki rövanş müsabakası 1 Ağustos Salı günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz BEŞİKTAŞ, Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu maçta rakibini 3-1'lik skorla devirdi. Beşiktaş'ta fileleri Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy havalandırdı. Tirana ile Beşiktaş arasındaki eşleşmenin rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR AVANTAJI KAPTI

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj ile karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler, Romanya'daki maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor'un golünü 77'nci dakikada Benjamin Stambouli kaydetti. Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, 3 Ağustos Perşembe günü CFR Cluj'u rövanş maçında konuk edecek.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI DEĞİŞTİ

Temsilcilerimizin gösterdikleri bu performanslar sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması değişti. Avrupa kupalarında tüm maçların tamamlanmasının ardından Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi.

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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

22-) Polonya: 19 bin 875

21-) İsveç: 20 bin 250

20-) Hırvatistan: 20 bin 400

19-) Yunanistan: 20 bin 525

18-) Çekya: 22 bin 675

17-) Danimarka: 23 bin 450

16-) İsrail: 23 bin 500

15-) Norveç: 24 bin

14-) Ukrayna: 24 bin 900

13-) Sırbistan: 27 bin 175

12-) TÜRKİYE: 27 bin 350

11-) İsviçre: 28 bin 75

10-) Avusturya: 28 bin 800

Türkiye'nin 12'nci sıraya yükseldiği UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke ise şu şekilde sıralandı:

9-) İskoçya: 30 bin 450

8-) Belçika: 34 bin 900

7-) Portekiz: 46 bin 816

6-) Fransa: 51 bin 914

5-) Hollanda: 52 bin 300

4-) Almanya: 69 bin 552

3-) İtalya: 71 bin 569

2-) İspanya: 75 bin 927

1-) İngiltere: 88 bin 928

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