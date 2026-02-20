×
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 09:32

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından ülke puanı tablosu güncellendi.

Haberin Devamı

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçlarını tamamlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde FK Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

İngiltere – 112.352

İtalya – 97.017

İspanya – 91.109

Almanya – 88.188

Fransa – 80.212

Portekiz – 69.266

Hollanda – 66.595

Belçika – 61.450

Türkiye – 49.875

Çekya – 47.625

