UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçlarını tamamlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde FK Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

İngiltere – 112.352

İtalya – 97.017

İspanya – 91.109

Almanya – 88.188

Fransa – 80.212

Portekiz – 69.266

Hollanda – 66.595

Belçika – 61.450

Türkiye – 49.875

Çekya – 47.625