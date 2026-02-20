UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

Güncelleme Tarihi:
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçlarını tamamlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde FK Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yendi.
Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:
İngiltere – 112.352
İtalya – 97.017
İspanya – 91.109
Almanya – 88.188
Fransa – 80.212
Portekiz – 69.266
Hollanda – 66.595
Belçika – 61.450
Türkiye – 49.875
Çekya – 47.625