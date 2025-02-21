UEFA ülke puanı güncellendi, dün gece büyük fırsat kaçtı! Eğer Fenerbahçe ile Galatasaray kazansaydı...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle berabere kalırken UEFA ülke puanında son durum güncellendi.

FENERBAHÇE TUR ATLADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 4. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin golüyle 1-0 öne geçerken, 19 ve 55. dakikalarda kalesinde gol gördü.

Genç oyuncu Yusuf Akçiçek 63. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi ve beraberlik golüne imza attı. Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle tamamlanırken, Jose Mourinho’nun öğrencileri toplam skorda 5-2’lik üstünlük sağlayarak tur atladı.

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GALATASARAY AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Galatasaray, bu sezonki Avrupa kupalarına macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başlayıp, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda tamamladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray sahasında Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden Aslan, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de sahaya çıktığı gece sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İki temsilcimiz de berabere kalarak ülke puanına 0.200'er puan katkı yaparken, Fenerbahçe tur atladığı için 0.200 puanlık ek bir bonus aldı. Bu sonuçla iki temsilcimiz ülke puanına toplam 0.600 puan katkıda bulunmuş oldu.

ÇEKLER FIRSAT VERMEDİ

Ülke puanı sıralamasındaki rakibimiz Çekya'nın temsilcisi Viktoria Plzen geceyi galibiyetle tamamladı. 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahadan 3-0 galip ayrılan ve turlayan Plzen hanesine 0.600 puan kazandı.

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EĞER KAZANSAYDIK PUANLAR EŞİTLENECEKTİ

Dün akşam iki takımımız da kazansaydı, Fenerbahçe'nin tur atlama bonusuyla birlikte 1000 puan kazanacaktık. Eğer böyle olsaydı tek takımlı Çekya ile puanlarımızı eşitlenmiş olacaktı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRLAMASI

1.İngiltere: 105.625 puan

2.İtalya: 93.045 puan

3.İspanya: 88.599 puan

4.Almanya: 83.269 puan

5.Fransa: 69.453 puan

6.Hollanda: 65.817 puan

7.Portekiz: 61.667 puan

8.Belçika: 56.050 puan

9.Çekya: 43.700 puan

10.Türkiye: 43.300 puan

11.Yunanistan: 37.938