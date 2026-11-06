UEFA ülke puanı güncellendi!

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Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor ise haftayı puansız kapattı.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

1- İngiltere | 107.685 puan

2- İtalya | 91.732 puan

3- İspanya | 86.493 puan

4- Almanya | 84.973 puan

5- Fransa | 72.296 puan

6- Portekiz | 69.150 puan

7- Belçika | 64.050 puan

8- Hollanda | 56.395 puan

9- Türkiye | 53.075 puan

10- Yunanistan | 47.612 puan