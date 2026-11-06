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UEFA ülke puanı güncellendi!

Güncelleme Tarihi:

#Ülke Puanı#Beşiktaş#Trabzonspor
UEFA ülke puanı güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 10:24

Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kaldı. Organizasyonlarda yer alan 4 temsilcimizden 2'si haftayı galibiyetle 2'si ise yenilgiyle kapattı. Maçların ardından ise ülke puanı güncellendi.

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Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor ise haftayı puansız kapattı.

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

1- İngiltere | 107.685 puan

2- İtalya | 91.732 puan

3- İspanya | 86.493 puan

4- Almanya | 84.973 puan

5- Fransa | 72.296 puan

6- Portekiz | 69.150 puan

7- Belçika | 64.050 puan

8- Hollanda | 56.395 puan

9- Türkiye | 53.075 puan

10- Yunanistan | 47.612 puan

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#Ülke Puanı#Beşiktaş#Trabzonspor

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