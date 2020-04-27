UEFA Tıbbi Komitesi, "futbola dönüş kılavuzu" için toplanıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticisi Prof. Dr. Mete Düren’in de 12 Mayıs’ta katılacağı UEFA Tıbbi Komite olarak video konferans yolu ile toplanacak.

UEFA’ya bağlı federasyonlara gönderilmek üzere hazırlanan “futbola dönüş kılavuzu” burada son şeklini alacak olmakla birlikte son kararı ilgili devletler ve federasyonları verecektir.