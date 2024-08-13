UEFA Süper Kupa'ya Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de! Arda Güler oynayacak mı? Muhtemel 11'ler, istatistikler...

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REAL MADRID

2023/24 sezonunu İspanya Süper Kupası, İspanya La Liga ve de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile noktalayan Real Madrid, son olarak ABD'de oynadığı hazırlık maçında Chelsea'yi 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Süper Kupa öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan Eduardo Camavinga dışında takımda göze çarpan bir eksik yok.

Futbolu bırakan Toni Kroos, Al-Qadsiah'a giden Nacho Fernandez ve Al-Gharafa'ya satılan Joselu yeni sezona girerken en dikkat çeken değişiklikler...

Palmeiras'tan alınan 2006'lı Endrick, PSG'den (ç)alınan Kylian Mbappe kadroda.

TD Carlo Ancelotti'nin, Süper Kupa hazırlıkları sırasında "Arda Güler, Mbappe & Vinicius Jr." hücum üçlüsünü denediği yazılmıştı.

Maç saati yaklaştıkça muhtemel 11'lerde Rodrygo Goes görmeye başladık ama maçın gidişatına göre milli yıldızımız da süre bulabilir.

ATALANTA

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Bayer Leverkusen'i 3-0 yenip UEFA Avrupa Ligi'nde kupaya uzanan Atalanta'da ise tam 6 isim kadroda yok!

Gianluca Scamacca, Nicolo Zaniolo (kiralık), Giorgio Scalvini, Rafael Toloi ve Teun Koopmeiners sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadılar.

Leverkusen'ı hat-trick ile yıkan Ademola Lookman, Real Madrid'e karşı ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve Süper Kupa'da olmayı neden hak ettiklerini herkese göstereceklerini söyledi.

Buna karşılık Atalanta, iyi bir hazırlık dönemi geçirmedi; son 2 maçta toplam 7 gol yedi.

Scalvini ve Toloi'nin yokluğunda stoperde Isak Hien'a Sead Kolasinac ve Berat Djimsiti eşlik edecek.

Milan'dan bonservisi alınan Charles De Ketelaere, hücumda Lookman'ın en büyük yardımcısı olacak.

"Real Madrid - Atalanta" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Son 4 Süper Kupa'nın tamamı (90 dakika içinde) "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Son 9 Süper Kupa'nın 8'inde (90 dakika içinde) "karşılıklı gol" izledik.

- Real Madrid son 10 sezonda 5 kez Süper Kupa oynadı, 4'ünde kupayı müzesine götürdü!

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- Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer, geçen sezon 18 karşılaşmada düdük çalmıştı. (67 sarı kart, 4 kırmızı kart, 6 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu!

%60'lık kesim Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren eflatun-beyazlılardan (90 dakika içinde) Süper Kupa zaferi de bekliyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve (90 dakika içinde) mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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