MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA Süper Kupa maçını Anthony Taylor yönetecek
GeriFutbol UEFA Süper Kupa maçını Anthony Taylor yönetecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

UEFA Süper Kupa maçını Anthony Taylor yönetecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UEFA Süper Kupa maçını Anthony Taylor yönetecek
Abone Olgoogle-news

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA 2020 Süper Kupa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki finalde, Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçın dördüncü hakemi ise Orel Grinfeeld olacak.

UEFA Süper Kupa maçını Anthony Taylor yönetecek

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle