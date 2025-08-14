UEFA, Süper Kupa maçında yine 'İsrail' diyemedi! İki pankart açıldı ama...

Haberin Devamı

İsrail'in saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinli futbolcu Suleiman al-Obeid için UEFA'nın taziye mesajı tepkilerin odağı olmuştu.

SALAH, UEFA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ise UEFA'ya sosyal medyadan tepki göstermişti. UEFA, Al-Obaid için “Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid’e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek” paylaşımını yaparken, Salah, “Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?” tepkisini verdi.

SÜPER KUPA'YI PSG ALDI

Dün gece ise UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Tottenham, UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan ve penaltılara gidilen maçta, penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan PSG, Süper Kupa’nın sahibi oldu.

DÜN AÇILAN PANKARTTA YİNE İSRAİL YOKTU

Maç öncesi yapılan tören UEFA, 'Çocukları öldürmeyi durdurun', 'Sivilleri öldürmeyi durdurun' yazan iki pankart açtı. Ayrıca madalya töreninde de iki Filistinli çocuk da yer aldı.

Fakat bu pankartlarda ve başka bir bölümde İsrail'in adını geçirmemesi tepkilere neden oldu.

Gazze'de devam eden İsrail zulmüyle ilgili UEFA, şimdiye tek herhangi bir tepki ve mesaj yayınlanmadı.