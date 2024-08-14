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Real Madrid ve Atalanta, 49. UEFA Süper Kupası için karşı karşıya geliyor. Real Madrid, Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını paylaştığı Milan ve Barcelona'yı geride bırakmayı hedefliyor. Madrid ekibi, Atalanta'yı yenmesi halinde kupayı en fazla müzesine götüren ekip ünvanını tek başına ele geçirecek. Eğer Atalanta mücadeleyi kazanırsa ilk zaferini elde etmiş olacak. İşte 49. UEFA Süper Kupa Real Madrid Atalanta maçı canlı izle...

UEFA SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE || REAL MADRİD ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Atalanta UEFA Süper Kupa maçı bugün (14 Ağustos 2024) oynanacak.

Saat TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1’de canlı ve naklen takip edilebilecek.

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ARDA GÜLER, ATALANTA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İspanyol basınında çıkan habere göre; İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Atalanta ile oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi planını hazırladı.

Arda Güler'in en zorlu maçlarda kilit rol oynayacağını düşünen İtalyan teknik adam Atalanta maçı öncesi genç yetenekle görüştü ve uyarılarda bulundu.

Atalanta maçında Arda'ya süre alacağını söyleyen Ancelotti, genç yeteneğe şu sözlerle hazır olmasını söyledi: "Hazır olmanı istiyorum, takım için önemli olacaksın ve garip bir şey olmazsa Atalanta'ya karşı oldukça fazla süre alacaksın."

KUPAYI GEÇMİŞTE 25 TAKIM KAZANDI

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 25 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları 5'er, İngiltere temsilcisi Liverpool 4, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu.

GALATASARAY 2000 YILINDA KUPAYI ALDI

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

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Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

REAL MADRİD KUPAYI EN FAZLA KAZANAN OLMAK İSTİYOR

Real Madrid, Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını paylaştığı Milan ve Barcelona'yı geride bırakmayı hedefliyor.

Madrid ekibi, Atalanta'yı yenmesi halinde kupayı en fazla müzesine götüren ekip ünvanını tek başına ele geçirecek.

Barcelona, Milan ve Real Madrid, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

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Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United ve 2022'de Eintracht Frankfurt önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.