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UEFA Son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

#Uefa Avrupa Ligi#Galatasaray Kura#Galatasaray Kura Çekimi
UEFA Son 16 kura çekimi ne zaman Galatasarayın rakipleri belli oluyor

UEFA Son 16 turu kura çekimi, Sarı Kırmızılı temsilcimizin rakiplerini belirleyecek. Lazio karşısında aldığı beraberliğin ardından grubu liderlikle tamamlayan Galatasaray, Son 16 Turu kapsamında mücadelesini sürdürecek. Peki, UEFA Son 16 kura çekimi ne zaman? İşte, Galatasaray'ın rakipleri hakkında detaylı bilgiler

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Galatasaray'ın rakipleri, UEFA Son 16 kura çekimi ile netlik kazanacak. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşılaşacak. Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın da rakiplerinin belli olacağı Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.

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