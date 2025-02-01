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UEFA sıralamasında en başarılı Türk takımı Fenerbahçe!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#UEFA#Avrupa Ligi
UEFA sıralamasında en başarılı Türk takımı Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 07:00

Avrupa kupalarında lig aşamalarının sona ermesiyle birlikte UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi.

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Son 5 yıl baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre Fenerbahçe listede kendisine 46. basamakta yer buldu. Galatasaray 56. sırada yer alırken, sarı kırmızılıları Başakşehir (78), Sivasspor (110), Beşiktaş (112) ve Trabzonspor (139) takip etti.

TÜRKİYE 42.500 PUANLA 10.'LUĞU DEVAM ETTİRDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabını temsilcilerimiz 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile tamamlarken UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Kupa 2’nin son haftasında Galatasaray, Ajax’a, Beşiktaş da Twente’ye mağlup olurken, Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanından 2-2 ile döndü. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tur atlaması sonrası bonus puanlar da eklenince puanı 42.500 olan Türkiye 10.’luktaki yerini korudu.

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#Fenerbahçe#UEFA#Avrupa Ligi

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