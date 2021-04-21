UEFA seçimlerine Türkiye damgası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, üst üste ikinci kez UEFA’nın yönetim kuruluna seçildi. İsviçre’nin Montrö şehrinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi’nde yönetim kurulu seçimleri dün yapıldı. Önceki dönemde UEFA’nın yönetim kurulunda yer alan Yardımcı, 55 oyun 47’sini alarak bir kez daha aynı göreve dört yıllığına seçildi. Zbigniew Boniek (Polonya), Alexander Dyukov (Rusya), David Gill (İngiltere), Gabriele Gravina (İtalya), Rainer Koch (Almanya), Karl-Erik Nilsson (İsveç) ve Just Spee (Hollanda), yönetime seçilen diğer adaylar oldu.

TÜRKiYE’NiN GÜCÜ

Kongrede, Yardımcı’nın yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop ile genel sekreter Kadir Kardaş’tan oluşan heyet, Türkiye’yi temsil etti. Yardımcı, seçim sonrası yaptığı açıklamada, UEFA’da yönetim kuruluna seçilmesinin Türkiye’nin gücünün göstergesi olduğunu belirterek, “Türkiye için, federasyonumuz için çalışmalarıma devam edecek olmam beni ayrıca sevindiriyor” dedi.

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