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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 2007'den sonra bir ilk... Uğurlu maskesini kaybedince işler değişti...

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#Şampiyonlar Ligi#İnter#Milan
UEFA Şampiyonlar Liginde tarihi gece 2007den sonra bir ilk... Uğurlu maskesini kaybedince işler değişti...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 08:19

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadeleleri başladı. Real Madrid - Chelsea ve Milan - Napoli eşleşmelerinde yarı finale yükselen takımlar netleşti. Devler Ligi'nde 2007'den sonra bir ilk yaşanırken Napoli'de Victor Osimhen'in uğurlu maskesini kaybetmesinin ardından yaşananlar dikkat çekti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerine rövanş heyecanı başladı. Real Madrid - Chelsea ve Milan - Napoli eşleşmelerinde yarı final biletini cebine koyan taraflar belli oldu.

Olivier Giroud’nun 22. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Alex Meret gole izin vermedi. 43. dakikada Milan, Rafael Leao’nun asistinde Olivier Giroud’nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 82. dakikada Napoli’de Kvaratskhelia’nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Maignan’ı geçemedi. 90+3. dakikada Napoli, Victor Osimhen’in golüyle skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve Milan, yarı finale çıkmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Liginde tarihi gece 2007den sonra bir ilk... Uğurlu maskesini kaybedince işler değişti...

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UEFA Şampiyonlar Liginde tarihi gece 2007den sonra bir ilk... Uğurlu maskesini kaybedince işler değişti...

2007'DEN SONRA BİR İLK

En son 2007'de yarı final maçı oynayan Milan, 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

MASKESİNİ KAYBETTİ, İŞLER DEĞİŞTİ

Napoli'nin yıldız ismi Victor Osimhen'in uğurlu maskesini Nijerya Milli Takım kampında kaybetmesinin ardından İtalyan temsilcisinde işler yolunda gitmiyor.

Uğurlu maskesini kaybettikten sonra sakatlık geçiren ve iki hafta formasından uzak kalan yetenekli oyuncu, bu süreçte Napoli'nin kan kaybetmesine sebep oldu. Bu dönemde Milan'a ligde 4-0 mağlup olan Napoli, aynı rakibine UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elendi.

Öte yandan Napoli, Victor Osimhen'in uğurlu maskesinin kaybolmasının ardından çıktığı 5 resmi müsabakada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

UEFA Şampiyonlar Liginde tarihi gece 2007den sonra bir ilk... Uğurlu maskesini kaybedince işler değişti...

YARI FİNALDE MİLANO DERBİSİ OLUR MU?

Milan'ın yarı finaldeki rakibi, Inter - Benfica eşleşmesinin galibi olacak. Bu eşleşmede ilk karşılaşmayı Inter, deplasmanda 2-0 kazanmayı başardı. İlk maçı 2-0 kazanan Inter'in turu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi yarı finali Milano derbisine sahne olacak.

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REAL MADRID BİLDİĞİNİZ GİBİ...

Real Madrid, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Chelsea'yi deplasmanda da aynı skorla yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi. Rel Madrid'de Rodrygo, 58 ve 80. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.

Real Madrid, yarı finalde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Liginde tarihi gece 2007den sonra bir ilk... Uğurlu maskesini kaybedince işler değişti...

FİNAL HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları iki maçla tamamlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu finali 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#İnter#Milan

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