UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu maçları ne zaman? İşte maç programı

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, bu organizasyonda en fazla şampiyonluğu bulunan (13 kez) Real Madrid'i ilk maçta sahasında ağırlayacak. Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren 2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter, 2019 şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşırken, Ronaldo'lu Manchester United ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.

2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda karşılaşmaların tamamı Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Sporting Lizbon - Manchester City

16 Şubat Çarşamba

Inter - Liverpool

Salzburg - Bayern Münih

22 Şubat Salı

Chelsea - Lille

Villarreal - Juventus

23 Şubat Çarşamba

Benfica - Ajax

Atletico Madrid - Manchester United