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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu maçları ne zaman? İşte maç programı

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Maç Programı
UEFA Şampiyonlar Liginde Son 16 Turu maçları ne zaman İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu'nda 15 Şubat ve 16 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak. Aynı turun diğer maçları ise 22 Şubat Salı ve 23 Şubat Çarşamba günü yapılacak. 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrası çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, bu organizasyonda en fazla şampiyonluğu bulunan (13 kez) Real Madrid'i ilk maçta sahasında ağırlayacak. Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren 2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter, 2019 şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşırken, Ronaldo'lu Manchester United ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.

2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda karşılaşmaların tamamı Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün

Paris Saint-Germain - Real Madrid
Sporting Lizbon - Manchester City

16 Şubat Çarşamba

Inter - Liverpool
Salzburg - Bayern Münih

22 Şubat Salı

Chelsea - Lille
Villarreal - Juventus

23 Şubat Çarşamba

Benfica - Ajax
Atletico Madrid - Manchester United

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