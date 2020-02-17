MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
GeriFutbol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:
Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:
Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)
Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

25 Şubat Salı:
Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

26 Şubat Çarşamba:
Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Heung-Min Son'un Premier Lig'de en güzel 5 golünü izliyoruz...

UEFA Şampiyonlar Liginde son 16 turu heyecanı başlıyor

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle